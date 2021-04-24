В Кировской области отметили 10-летие завода «Нанолек»

За 10 лет работы завод «Нанолек» заплатил в бюджет Кировской области 500 млн рублей.

Сейчас предприятие включилось в борьбу с коронавирусом — вскоре здесь начнут производить вакцину «КовиВак», и до конца года планируют выпустить 5 миллионов доз.

В общей сложности «Нанолек» производит 25 лекарственных препаратов, еще два десятка выйдут на рынок в течение ближайших лет. Компания входит в пятерку лидеров среди российских производителей вакцин для национального календаря прививок.

«Мы ставим цель увеличить портфель вакцин в три раза и начать масштабирование производства с прицелом на экспорт. Надеемся вырасти в несколько раз, значит, увеличатся налоговые отчисления в бюджет области, и в регионе появятся новые качественные рабочие места», — рассказывает президент «Нанолека» Владимир Христенко.

С юбилеем трудовой коллектив (на предприятии работают свыше 700 человек) поздравили первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительствапред Роман Береснев, и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин.

«За эти годы компания зарекомендовала себя как ответственный и надежный партнер, четко выполнявший принятые на себя обязательства. Губернатор и правительство заинтересованы в дальнейшем развитии предприятия. Мы будем делать все для того, чтобы ваши планы реализовались. Это не только создание научно-образовательного центра «Биополис», но и реальные шаги по развитию этой крупной индустриальной площадки», — обратился к руководству и сотрудникам «Нанолека» Дмитрий Курдюмов.

Лучшие сотрудники компании получили благодарственные письма министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Для них прошёл концерт, были организованы различные развлекательные мероприятия.