В Кировской области отметили праздник Ивана Купала

Празднование Дня Ивана Купала прошло 19-20 июня в Советском районе у Береснятского карьера.

Участники праздника смогли окунуться в атмосферу древней Руси – пострелять из лука, покататься на лошадях и, конечно же, сплести венки и запустить их в речку. Финальной частью праздника стал огромный купальский костер, вокруг которого водили хороводы.

Мероприятие было не стихийным, а организовано при участии частной компании. Поэтому купальские торжества, которые по старому стилю проходят в день солнцестояния, были смещены на выходные – для удобства гостей.

Участники праздника остались в восторге, отметив уютную атмосферу мероприятия — как, впрочем, и некоторое несоответствие традициям. Так, гости могли сразиться на мечах, чего никогда не делали на Купалу.

Фото: vk.com/nemda43