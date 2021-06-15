В Кировской области отремонтируют 119 дорог в рамках проекта БКД

В регионе продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря хорошей погоде работы ведутся ежедневно в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и на региональной сети.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, благодаря продуктивной подготовке к дорожному сезону работы были начаты своевременно и ведутся с небольшим опережением графика.

— За 1,5 месяца в Кировской области было уложено144 тысячи тонн асфальтобетона, приняты в эксплуатацию первые отремонтированные улицы, — сказал глава региона. — В планах – отремонтировать и построить свыше 310 км дорог. Темп работ, набранный в 2020 году, не сбавляем.

По данным министерства транспорта области, в рамках дорожного нацпроекта уже уложено 32% асфальтобетонного покрытия от годового плана. Всего до конца года планируется уложить 454 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

На 15 июня в эксплуатацию сдано 7 участков улиц. Еще по восьми объектам работы закончены, сдача планируется в ближайшее время. Ремонт ведется на 63 объектах.

К концу сезона в рамках нацпроекта БКД в нормативное состояние будет приведено 240 км автодорог на 119 объектах. Общий объем финансирования на 2021 год составляет 3,5 миллиарда рублей. 680 миллионов из них Кировская область получила дополнительно из федерального бюджета за хорошие темпы работ в прошлом году.

Осенью 2021 года также будет завершено строительство социально важного объекта – участка трассы Опарино – Альмеж. Стоимость строительства составит более 1 миллиарда рублей.