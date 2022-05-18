В Кировской области отремонтируют 16 дорог к школам

В Кировской области отремонтируют 16 участков дорог, ведущих к школам. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Основным подрядчиком станет АО «Вятавтодор». Все объекты должны быть сданы до 30 сентября.

Какие дороги будут отремонтированы:

участок Южного обхода города Кирова (3,253 км) – дорога к Лицею естественных наук,

участок автодороги Киров – Стрижи – Оричи (3,09 км) – дорога к средней школе поселка Стрижи,

участок автодороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, Лебяжский район (7,04 км) – дорога к средней школе поселка Лебяжье,

участок автодороги Киров – Советск – Яранск – Лошкари – граница Республики Марий Эл, Советский район (8,84 км) – дорога к МКОУ СОШ с УИОП №2 города Советска,

участок автодороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к Яранску, Пижанский район (3,777 км) – к школе с углубленным изучением отдельных предметов поселка Пижанка,

участок автодороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к Яранску, Советский район (9,473 км) – к МКОУ СОШ с УИОП №2 города Советска,

участок автодороги Киров — Советск- Яранск с подъездом к Яранску, Советск, улица Строителей (3,545 км) – дорога к МКОУ СОШ с УИОП №2 города Советска,

участок автодороги «Подъезд к городу Нолинску» (3,02 км) – дорога к КОГОБУ СШ с УИОП города Нолинска,

участок автодороги Вятские Поляны – Сосновка, Вятскополянский район (10,036 км) – дорога к МКОУ СОШ № 5 города Вятские Поляны,

участок автодороги Кырчаны – Нема – Кильмезь, Кильмезский и Немский районы (7,4 км) – к дорога к средней школе поселка Нема,

участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, Зуевский район (7,277 км) – дорога к КОГОБУСШ с УИОП города Зуевки,

участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, Фаленский район (7,706 км) – дорога к КОГОБУ СШ с УИОП поселка Фаленки,

участок автодороги Белая Холуница – Кирс, Белохолуницкий район (5 км) – дорога к КОГОБУ СШ с УИОП города Белой Холуницы,

участок автодороги Белая Холуница – Кирс, Верхнекамский район (3,9 км) – дорога к КОГОБУ СШ с УИОП города Кирса,

участок автодороги Котельнич – Даровской, Даровской район (2,9 км) – дорога к средней школе поселка Даровского,

участок автодороги Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области, Кикнурский район (2 км) – дорога к КОГОБУ СШ с УИОП поселка Кикнур.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Кирове отремонтируют 42 участка дорог в рамках нацпроекта БКД.