В Кировской области отремонтируют 7 мостов

В 2022 году в Кирове начнется ремонт 7 мостов в Кирове и районах области. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта БКД.

Особое внимание будет уделено аварийным объектам. В общей сложности в порядок будет приведено более 260 метров мостовых сооружений, а также 168 километров дорог. На это будет выделено почти 4 миллиарда рублей.

– Состояние мостовых сооружений – это и безопасность, и вопросы обеспечения бесперебойного транспортного сообщения, – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Какие мосты будут ремонтировать в Кировской области:

До 1 декабря 2022 года

мост через реку Усту – 41,07 метра (трасса Яранск – Кикнур — граница Нижегородской области в Кикнурском районе),

мост через реку Озерницу – 41,15 метра (на трассе Слободской — Нагорск в Слободском районе),

мост через реку Какшу – 81 метр (автодорога «Гостовская — Жирново»),

мост через реку Ярань – 80,3 метра (автодорога Киров – Советск – Яранск с подъездом к Яранску),

мост через реку Большая Кордяга – 59,2 метра (дорога Киров – Кирово – Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в Зуевском районе)

мост через реку Сандаловку по улице Талица в Кирове – 36 метров.

До 1 июня 2023 года

мост через реку Большая Белая – 43,8 метра (автодорога Ренево – Загарье Омутнинского района).

Работы начнутся в апреле-мае 2022 года. Как подчеркнул председатель правительства области Александр Чурин, перед Кировской областью стоит важная задача – создать необходимую инфраструктуру для обеспечения транспортной доступности во все населенные пункты региона. Решать ее следует поэтапно.

Также в настоящее время активно ведется подготовка к «горячему сезону» ремонта дорог. На сегодня законтрактовано 55 объектов, в ближайшие дни будут подписаны контракты еще на 11. 19 объектов в стадии закупки. Планируется, что все контракты будут подписаны до конца марта.