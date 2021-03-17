В Кировской области отремонтируют дом, где жила школьница-поджигательница

Власти Омутнинска приняли решение реконструировать ветхий деревянный дом, в котором произошло несколько пожаров. Об этом сообщают «Омутнинские вести».

Двухквартирный дом №30 на улице Вятской примечателен не только тем, что до сих пор стоит, несмотря на крайне печальное состояние. Всему городу он известен своими жителями, которые не раз попадали на страницы СМИ.

С 2013 года жильцы квартиры №2 обращались к властям с просьбой отремонтировать их жилье. И получали отказ – семью уверяли, что дом вполне пригоден для жизни. Позже ремонт все-таки сделали, а через год по микрорайону прокатилась волна пожаров. В них заподозрили 13-летнюю школьницу из квартиры №2.

Родители школьницы выступили на телевидении и обвинили во всем…соседей, которые давят на психику ребенка. Сюжет о девочке из Омутнинска показали даже в «Битве экстрасенсов». Ясновидцы, впрочем, остались уверены в том, что школьница не причастна к пожарам.

Через некоторое время два пожара произошли уже в самой квартире №2. Во втором из них пострадал отец школьницы. Его госпитализировали с 15-процентными ожогами. После этого ЧП девочку отправили на лечение по решению суда.

После всех событий местные власти выделили на ремонт дома №30 почти 500 тысяч рублей. На эти деньги квартиру №2 разберут, заменят фундамент, утеплят стены и заново положат стропила и кровлю. Это будет сделано до июля.

Ранее мы писали, что во время пожара в Ганино погиб мужчина.