В Кировской области отремонтируют на треть больше дорог

В текущем году в регионе отремонтируют 18 участков областных дорог. Их общая протяженность составит более 120 километров. Для сравнения: в 2020 году были отремонтированы 7 объектов протяженностью 82 километра.

Как уточнили в правительстве области, работы будут проведены в рамках нацпроекта БКАД, который реализуется уже шестой год. На ремонт дорог будет потрачено 1,8 миллиарда рублей.

В 2021 году будут отремонтированы следующие участки:

Как подчеркивают в региональном минтрансе, в первые годы реализации БКАД большая часть средств направлялась на улицы Кировской городской агломерации. С 2019 года расклад изменился, и финансы стали активно вливать в региональные дороги.

Это позволило значительно нарастить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям. В настоящее время она составляет 69 процентов в агломерации и 32 – в области.

В настоящее время идет активная работа по контрактации объектов. По ряду участков договоренности с подрядчиками уже достигнуты. Ремонт начнется, как только позволит погода. При наличии возможности региональный минтранс направит заявку на дополнительное федеральное финансирование, которое позволит охватить еще больше участков.

По словам председателя областного правительства Александра Чурина, ремонт дорог в рамках БКАД поможет повысить безопасность движения, а также укрепить связи между субъектами РФ и населенными пунктами области. Это должно способствовать развитию социально-экономических отношений.

Ранее мы сообщали, что в Кирове построят 2 новые дороги.