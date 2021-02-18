В Кировской области отремонтируют старейшую достопримечательность

Речь идёт о деревянном храме XVII века.

Жителей города Слободского ждёт важное событие — деревянный храм Архангела Михаила будет отремонтирован. Это сделают в рамках проекта «Святые Покровители Вятской земли». Проект победил в конкурсе президентских грантов, сообщили в Вятской епархии.

Церковь Архангела Михаила в Слободском — своеобразная достопримечательность всей Кировской области. Это один из немногих объектов в мире, который был построён без единого гвоздя и пилы. А ещё это одно из самых древних сохранившихся деревянных сооружений на территории нашего региона. Его возвели в 1610 году.

Строение возводилось в качестве храма, а также играло роль крепостной башни с воротами. Но исчезла стена, сохранились лишь ворота. Потом строение пришло в упадок.

В 1971 году его отреставрировали и после обновления сразу же отправили в Париж. Там необычный храм принимал участие в выставке. Церковь установили вблизи Елисейских Полей. Местные богачи хотели ее купить, но церковь вернулась домой. С тех пор её ещё называют «парижанкой».

Ранее мы писали о том, что в этом году в Слободском приведут в порядок Соборную площадь.

Фото: Вятская епархия