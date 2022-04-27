В Кировской области отремонтируют трассу Кострома – Шарья – Киров – Пермь

Ремонтные работы планируется провести в 2022 году. Об этом шла речь на рабочей встрече председателя областного правительства Александра Чурина и и.о. начальника управления ФКУ УПРДОР «Прикамье» Анатолия Дашкевича.

Анатолий Дашкевич рассказал, что комиссия по оценке нормативного состояния дорог федерального значения выявила на трассе Р-243 ряд недостатков. На их устранение будет выделено дополнительное финансирование. На эти деньги в порядок будут приведены несколько участков федеральной дороги. Ремонт будет проведен до конца 2022 года.

Также в настоящее время разрабатывается проект и смета на капремонт подхода к Кирову со сторону Котельнича. Предполагается, что дорога будет расширена до 4 полос. Это позволит разделить транспортные потоки.

Напомним, что в 2022 году дорожный фонд Кировской области достиг рекордного размера в 12,3 миллиона рублей. Почти четверть этих денег поступила по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Его реализация в регионе находится на контроле губернатора Игоря Васильева.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что приведение дорог в нормативное состояние остается одной из приоритетных задач правительства области. Финансирование этого направления ежегодно растет.

Александр Чурин отметил, что подготовка к дорожному сезону – 2022 в Кировской области началась еще прошлой осенью. Тогда была приведена в порядок техника и закуплена часть стройматериалов. Сами работы начались в середине апреля. В настоящее время ремонт идет на 13 улицах Кирова. В мае дорожники начнут работать в Кирово-Чепецке и Слободском.