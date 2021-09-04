В Кировской области ожидается холодный и мокрый сентябрь

Сентябрь в Кировской области будет сырым и холодным. Такой прогноз погоды опубликовало сообщество «Любительская метеорология в Кирове».

По расчетам модели CFS/NCEP, сентябрь в Кировской области будет холоднее нормы на 1,5-2 градуса. Однако другая модель обещает, что температура воздуха по итогам месяца будет около нормы за счет потепления во второй половине сентября.

Холода с небольшими и умеренными дождями (а по некоторым прогнозам – и со снегом) могут продлиться до середины сентября. Дальше по прогнозам разных моделей в Кировскую область может все-таки заглянуть «бабье лето».

При другом варианте развития событий холод с редкими затоками тепла продержится до конца месяца. Количество осадков при этом составит 100-120 процентов от нормы, по югу области – до 70 процентов.