В Кировской области ожидается арктическое вторжение

Очередное похолодание обещают кировчанам синоптики.

По прогнозу, опубликованному в группе «Любительская метеорология в Кирове», арктическое вторжение придет в нашу область в период с 7 по 9 июня. Правда, перед ним жители региона еще успеют немного погреться на солнышке.

Аномальная майская жара сменилась летней прохладой. Неделя с 31 мая по 6 июня окажется холоднее нормы на 1-2 градуса, причем первая половина будет холоднее второй.

После заморозков, которые ожидаются в ночь на 2 и 3 июня, температура воздуха повысится до +28 градусов. Потепление придет к выходным. Количество осадков при этом ожидается меньше нормы. Вероятнее всего, до субботы дождей не будет совсем, что чревато повышенной пожарной опасностью в лесах.

Самым холодным днем недели стал понедельник, 31 мая. 2 июня Кировская область получит изрядную порцию арктического воздуха, которую принесет Скандинавский антициклон. Особенно сильно его почувствуют жители северных районов области.

Днем в пятницу, 4 июня, в Киров наконец-то вернется тепло и комфортные +20…+25 градусов. Такая же погода (и даже чуть теплее) ожидается и в выходные. В воскресенье, 6 июня, возможна гроза.

Фото: Кировская правда