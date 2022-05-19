В Кировской области ожидается полярное сияние

Кировчане могут стать свидетелями полярного сияния в необычное для этого время – во второй половине мая. Об этом сообщается в телеграм-канале любителей-метеорологов.

«Виновниками» небесных сполохов станут вспышки на Солнце. Они были зафиксированы сегодня, 19 мая.

— На видимую сторону Солнца из-за восточного края выходит интересная группа пятен под номером 3014. Активная область растет в размерах и сегодня выдала две вспышки класса «М». Вторая вспышка произошла примерно час назад. Похоже, в сторону Земли что-то снова улетело, — говорится в посте.

Это означает, что через некоторое время жители Земли смогут увидеть северное сияние. Короткие и светлые ночи не помешают. При благоприятных условиях сполохи в средних широтах можно наблюдать даже в 20-х числа июня.

Фото: vk.com/meteokirov, Вячеслав Андреевич