В Кировской области ожидается полярное сияние

В ближайшие дни с территории Кировской области можно будет увидеть полярное сияние. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология».

— МОЛНИЯ! Корональный выброс с Солнца летит в сторону Земли! Возможно интенсивное полярное сияние в Кировской области.

Как говорится в сообщении, 7 декабря на Солнце произошла затяжная вспышка среднего класса, сопровождавшаяся корональным выбросом. Выброс был направлен на Землю.

К нашей планете корональная масса может подойти вечером 9 декабря (+/- 24 часа). Насколько сильной будет буря, предсказать пока что сложно. Однако, по мнению ученых, область северных сияний может снизиться до широт 60−70 градусов. И их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).

Благодаря тому, что в ближайшие дни в Кировской области ожидается ясная погода, жители региона смогут увидеть северное сияние.

— Поэтому не теряем надежды и заряжаем свои фотоаппараты. Может, повезет, — говорится в группе.

Стоит отметить, что полярное сияние в Кировской области появляется все чаще. Обычно его наблюдают осенью и зимой, а несколько лет назад редкое атмосферное явление удалось увидеть и сфотографировать в апреле.

Фото: Сергей Коковин

Видео: Игорь Смердов