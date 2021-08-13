В Кировской области ожидается шквал с градом

13 августа в Кировской области ожидается шквальный ветер с градом. Такой прогноз размещен в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

Как сказано в прогнозе, 13 августа на юго-западе Кировской области возможны локальные шквалы с порывами до 20-25 метров в секунду. Местами может пройти крупный град. Риск разгула стихии незначительный, но все же есть.

Напомним, что по предварительному прогнозу погоды на август в Кировской области ожидалась жара, которую сменят ливни со шквалами и даже смерчами.