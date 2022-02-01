В Кировской области ожидаются магнитная буря и северное сияние

Уже через несколько часов планета Земля окажется в выброшенной утром 30 января Солнцем волне плазмы, что вызовет магнитную бурю. Она может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, а также работу радиосвязи и энергосистем.

Вспышка класса М1.1, произошедшая на нашем светиле два дня назад, была средней силы, однако отличалась неожиданной длительностью: более 4 часов вместо обычных десятков минут. Порождена она была самой крупной на Солнце группой пятен AR2936, которая недавно увеличилась в четыре раза всего за 48 часов.

Магнитная буря ожидается также умеренной, однако полярные сияния можно будет наблюдать и в наших широтах на севере области.