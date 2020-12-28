В Кировской области парень из ревности убил студентку

Трагедия произошла в Верхнекамском районе в эти выходные. О случившемся рассказали в областном УМВД.

27 декабря в одном из домов поселка Созимского нашли тело 20-летней студентки. У девушки была пробита голова.

Как установили следователи, убийство произошло накануне. Владелец жилья, 24-летний парень, приревновал подругу и поссорился с ней.В качестве аргумента «за верность» молодой человек использовал молоток, которым несколько раз ударил девушку по голове.

После случившегося парень решил скрыться. Он сел в машину своего близкого и выехал за пределы поселка. Но попал в аварию и, бросив авто в кювете, дальше пошел пешком.

Задержать подозреваемого удалось лишь через сутки. Молодого человека «взяли» в Рудничном, куда он шел целый день. Запираться задержанный не стал и рассказал о случившемся полицейским.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Зуевке произошло двойное убийство.