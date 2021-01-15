В Кировской области пациентка «Скорой» пострадала в ДТП на трассе

Mercedes-Benz подрезал карету медиков на заснеженной дороге.

В четверг вечером в Оричевском районе на 45-ом километре трассы Киров – Яранск произошла авария в которой пострадала машина «Скорой помощи».

Областное ГИБДД сообщает, что по предварительной информации, Mercedes-Benz во время обгона зацепил автомобиль «ГАЗ», двигавшийся в попутном направлении.

55-летняя пациентка, которая ехала в карете «скорой помощи», в результате столкновения транспорта получила травмы.

За рулем иномарки находится 36-летний водитель. Возможно, он не справился с управлением на заснеженной трассе. Сейчас устанавливаются причины и условия ДТП.

Ранее мы писали, что в ДТП с тремя легковушками погибли 2 сотрудника полиции.

Фото: vk.com/gibdd43