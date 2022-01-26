В Кировской области пациенты с COVID-19 могут пригласить священника домой и в больницу

Жители Кировской области, болеющие коронавирусом, могут пригласить священника домой или в больницу. Об этом сообщили в Вятской епархии по итогам онлайн-совещания с представителями региональных минздравов.

— Пациенты стационаров, расположенных на территории Вятской епархии, могут пригласить священника в палату для совершения Таинств. Такая же возможность есть у больных, которые находятся на лечении дома, — было сказано на мероприятии.

Пригласить священнослужителя к больному можно по телефону круглосуточной линии церковной социальной помощи, созданную по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 8-800-70-70-222. Звонить можно круглосуточно.

В Вятской епархии за посещение священником пациентов отвечает секретарь иерей Виталий Лапшин. Задать вопросы ему можно по номерам: 8 (922) 993-87-28, (8332) 642-547 в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Отметим, что ранее Синодальный отдел по благотворительности совместно с Минздравом РФ утвердил порядок посещения пациентов священниками. В документе, в частности, отмечается, что служители церкви должны быть привиты от коронавируса либо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до визита в клинику.

Информация о том, что пациент желает встретиться со священником, должна быть донесена до религиозной организации в течение суток, а в случае угрозы жизни – в течение 3 часов. Число посещений священника не ограничивается. Работники больниц должны оказывать священнослужителям содействие.

Фото: www.diaconia.ru