В Кировской области пенсионер выпал из лодки и утонул

Трагедия произошла 2 августа в Черной Холунице.

По словам очевидцев ЧП, 71-летний местный житель решил порыбачить с резиновой лодки. В какой-то момент лодка наклонилась, и рыбак выпал в воду. Находившиеся на берегу люди не успели помочь ему, а выплыть сам мужчина не смог. Тело погибшего найдено.

Еще один инцидент на воде произошел в Вятских Полянах. 70-летний местный житель вместе с родственниками отправился на пляж на Вятке. Зайдя в воду, мужчина начал тонуть. Спасти его не смогли. В настоящее время водолазы ищут тело погибшего.

Ранее мы писали, что в Кирове утонул 14-летний подросток.