В Кировской области план по замене лифтового оборудования выполнен на 86%

План текущего года по замене лифтового оборудования выполнен в Кировской области на 86%.

Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Она рассчитана на 30 лет и предусматривает замену 3053 лифтов, в их числе порядка тысячи, у которых истек 25-летний срок эксплуатации.

План прошлого года по замене лифтового оборудования выполнен на 100%. В 146 домах заменили 365 лифтов, отслуживших нормативный срок эксплуатации.

В текущем году планируется заменить 228 лифтов в 80 домах, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. На сегодняшний день уже заменено 128 (86%).

Вопрос капремонта лифтового оборудования находится на особом контроле министерства строительства, энергетики и ЖКХ, Фонда капитального ремонта и администраций муниципальных образований. К подрядным организациям, срывающим сроки выполнения работ, применяются штрафные санкции, предусмотренные договорами.

Для того чтобы сократить время простоя лифтов при проведении ремонта, министерство совместно с Фондом организовало комиссионное освидетельствование нового оборудования. Если подрядчик не обеспечил наличие полного нового комплекта лифта для каждого подъезда, и выявлено недостаточное количество квалифицированного персонала, он к работам не допускается, и лифт из эксплуатации не выводится.