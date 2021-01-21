В Кировской области планируют провести чемпионат Европы по ММА

Об этом на встрече с губернатором Игорем Васильевым рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

— Для нас большая честь, что вы уделяете внимание нашему виду спорта, особенно молодежи, которая стремится к высотам не только в спорте, но и в жизни, — сказал Габдуллин.

Как рассказал Радмир Габдуллин, Кировская область входит в Союз ММА с момента его образования – с 2012 года. Сегодня в Союзе – более 80 региональных федераций. И наша входит в число 15 наиболее активно развивающихся. Особенно это касается желания молодежи заниматься боевыми искусствами.

В настоящее время в Кировской области 6 клубов по ММА, которые посещают спортсмены разного возраста. И, как полагает президент Союза, число занимающихся будет расти, если чаще проводить турниры с участием знаменитых спортсменов.

Первые крупные соревнования по ММА в этом году пройдут в Кировской области уже в феврале. Они состоятся в ледовом дворце «Олимп-Арена». Как подчеркнул Габдуллин, турнир пройдет в полулюбительском-полупрофессиональном формате.

Также в планах на ближайший год – провести несколько судейских семинаров. А дальше – еще интереснее.

— У нас есть спортивные результаты, есть мастера, есть кандидаты в мастера, есть аккредитованные судьи, — сказал Радмир Габдуллин. – Мы хотим провести несколько турниров, чтобы подготовить площадку, провести первенство России с отбором на чемпионат мира. А через год или два – первенство Европы или даже мира. Гарантируем приезд именитых спортсменов!

Губернатор, в свою очередь, пообещал спортсменам всестороннюю поддержку.