В Кировской области планируют провести чемпионат Европы по ММА

Об этом на встрече с губернатором Игорем Васильевым рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
— Для нас большая честь, что вы уделяете внимание нашему виду спорта, особенно молодежи, которая стремится к высотам не только в спорте, но и в жизни, — сказал Габдуллин.
Как рассказал Радмир Габдуллин, Кировская область входит в Союз ММА с момента его образования – с 2012 года. Сегодня в Союзе – более 80 региональных федераций. И наша входит в число 15 наиболее активно развивающихся. Особенно это касается желания молодежи заниматься боевыми искусствами.
В настоящее время в Кировской области 6 клубов по ММА, которые посещают спортсмены разного возраста. И, как полагает президент Союза, число занимающихся будет расти, если чаще проводить турниры с участием знаменитых спортсменов.
Первые крупные соревнования по ММА в этом году пройдут в Кировской области уже в феврале. Они состоятся в ледовом дворце «Олимп-Арена». Как подчеркнул Габдуллин, турнир пройдет в полулюбительском-полупрофессиональном формате.
Также в планах на ближайший год – провести несколько судейских семинаров. А дальше – еще интереснее.
— У нас есть спортивные результаты, есть мастера, есть кандидаты в мастера, есть аккредитованные судьи, — сказал Радмир Габдуллин. – Мы хотим провести несколько турниров, чтобы подготовить площадку, провести первенство России с отбором на чемпионат мира. А через год или два – первенство Европы или даже мира. Гарантируем приезд именитых спортсменов!
Губернатор, в свою очередь, пообещал спортсменам всестороннюю поддержку.
— Ваш вид спорта не самый «древний», но один из самых зрелищных, — сказал Игорь Васильев. – Давайте сделаем так, чтобы Союз ММА закрепился на вятской земле и мог проводить турниры разного уровня. Это мужественный спорт, в особенности для молодых людей, и им надо заниматься.