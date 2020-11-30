В Кировской области планируют создать восемь муниципальных округов

Подробности обсуждались на заключительном в 2020 году собрании ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области».

Мероприятие прошло в региональном правительстве. Открыл заседание в формате видеоконференцсвязи губернатор Игорь Васильев.

– Сегодня, когда нам приходится работать в новых условиях, вся совокупность вопросов, связанных с распространением коронавируса, отразилась и на нашей с вами работе. Именно муниципалитеты одними из первых почувствовали всю остроту положения – ваша работа непосредственно связана с общением с населением. В то же время важными стали вопросы исполнения бюджетных обязательств, реализации мер поддержки для малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, повышения качества жизни населения. Всё это требует концентрации финансовых, материальных и кадровых ресурсов, профессионализма в принятии управленческих решений, – отметил глава региона.

Именно поэтому, по словам губернатора, принято решение о передаче полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса от сельских поселений муниципальным районам, поскольку у органов местного самоуправления большинства сельских поселений нет возможности оперативно решать эти вопросы. На этом же принципе эффективного использования имеющихся ресурсов основывается и работа по преобразованию муниципальных районов в муниципальные округа.

– Шесть муниципальных районов уже стали муниципальными округами, ещё 8 районов выразили инициативу о преобразовании. В декабре этого года на заседании Законодательного собрания будет рассмотрен законопроект о наделении статусом муниципального округа Верхнекамского, Лебяжского, Лузского, Мурашинского, Немского, Опаринского, Пижанского, Унинского районов. На сегодняшний день муниципалитеты являются активными участниками региональных проектов. В среднесрочной перспективе мы также будем вовлекать всё большее число территорий в работу по достижению национальных целей, – добавил Игорь Васильев.

Совещание продолжил заместитель председателя правительства Роман Береснев, курирующий вопросы внутренней политики в регионе. С участием зампреда на совещании обсудили также итоги основных направлений деятельности муниципалитетов: обращение с ТКО, модернизация ЖКХ, содержание и ремонт дорожной сети и важное совместное направление работы – поддержка реализуемых на территории области проектов инициативного бюджетирования: самообложение, проект по поддержке местных инициатив, «Народный бюджет».

Фото Александра ПАПЫРИНА