В Кировской области по поселку гуляет глухарь

В поселке Свеча поселился глухарь. Птицы разгуливает по поселку уже несколько дней и никуда не улетает. Пост про глухаря-пешехода появился в сообществе «Типичная Свеча».

Как рассказали местные жители, с прошлой недели глухарь успел «посетить» аптеку и детский сад, ходил по дороге, появился у библиотеки и в нескольких дворах. Птица не пугается ни собак, ни машин, однако людей к себе близко не подпускает.

— Он у нас целый день по дрова лазил, ни шума, ни собак не боится, — рассказал подписчик сообщества.

Иногда птица взлетает на деревья, но в основном обитает на земле. Накормить глухаря не удается, и в лес он не улетает. Жители поселка думают, что лесной гость чем-то болен.

— На всех фото голова втянута. Нахохлился. Скорее всего болен. В Подосиновском районе так глухарь обитал в одном поселке лет 10 назад. Потом собаки загрызли.

Пользователи соцсетей предлагают изловить птицу и отвезти в лес. Однако кто будет этим заниматься, непонятно.

Ранее мы писали, что в Кировской области потерявшийся на охоте пес неделю ждал хозяина у автостанции.

Фото: vk.com/tsvecha