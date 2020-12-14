В Кировской области под лёд провалился водитель питбайка

Компания молодых людей каталась по гладкой поверхности водоёма.

В выходные произошло ЧП на реке Вятке. Несколько любителей активного отдыха проверяли на прочность ледяную гладь, припорошённую снегом. Молодые люди катались по замёрзшей реке на питбайках.

Питбайки — это мини-мотоциклы, которые пригодны для внедорожных или игровых заездов. Они достаточно проходимые, кататься по ровной поверхности для водителей этого двухколёсного транспорта — удовольствие и способ получить дозу адреналина.

Любители гонок катались на реке Вятке под Кирово-Чепецком. Один из мотоциклистов нечаянно угодил в полынью. Питбайк начал проваливаться под лёд. В результате мотоцикл утонул. Молодой человек не пострадал.

Сотрудники МЧС предупреждают, что выезд на лёд в начале декабря опасен. Водителям любого транспорта следует отказаться от такого развлечения. Проезжать можно только в специально оборудованных местах. В этом году в регионе запланировано к открытию 5 ледовых переправ. Напомним, в Кировской области официально разрешено ходить по ледовой переправе в городе Котельниче.

Фото: karelianews.mirtesen.ru