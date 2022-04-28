В Кировской области поддержку получают семьи с детьми от 0 до 17 лет

В Кировской области мерами соцподдержки могут воспользоваться семьи с детьми от 0 до 17 лет. По поручению президента РФ Владимира Путина федеральные меры помощи дополнены региональными.

Как отмечал губернатор Игорь Васильев, финансирование на данные цели ежегодно увеличивается. Так, в 2020 году на соцподдержку было направлено 9,5 миллиарда рублей, а в 2021-м – уже 11,5 миллиарда.

— 3 года назад социальные выплаты и пособия предоставлялись практически на каждого четвертого ребенка, проживающего в Кировской области. В прошлом году – уже на каждого второго, — говорит глава региона.

В настоящее время в регионе действуют 25 мер поддержки по линии органов соцзащиты. Благодаря этому семья с детьми в Кировской области может направить на улучшение жилищных условий в общей сложности более миллиона рублей.

О выплатах, которые можно получить при рождении детей, рассказала семья Марковых. У Елены и Алексея – один ребенок. Летом они станут родителями во второй раз.

Пока что семья живет в однокомнатной квартире и получает выплату, положенную при рождении первого ребенка. Она была введена в 2018 году. По словам Елены, эти деньги являются весомой поддержкой для семейного бюджета – ведь далеко не все молодые мамы могут работать в полную силу.

— Малыш растет и развивается, поэтому доходы семьи так или иначе снижаются. Когда ты знаешь, что каждый месяц получаешь определенную сумму, это поддерживает и придает уверенности в завтрашнем дне, — говорит женщина.

В связи с грядущим пополнением Елена и Алексей думают о расширении жилплощади. При рождении первенца Марковы уже воспользовались маткапиталом. Его направили на погашение ипотеки. После вложения маткапитала в кредит размер ежемесячного платежа снизился, и стало оставаться больше денег на другие нужды.

При рождении второго ребенка семья Марковых получит еще 168616,2 рубля. Эти деньги супруги также направят на улучшение жилищных условий.

Напомним, что с 2021 года маткапитал могут получить семьи, дети в которых родятся до 31 декабря 2026 года. Право на маткапитал появляется уже с рождением первого ребенка. При рождении второго ребенка семья получает «прибавку» в размере 168,6 тысячи рублей. Общий размер маткапитала для двухдетных семей составит 693,1 тысячи рублей.

Также в Кировской области работает программа субсидирования ипотечных кредитов. По ней семьи могут оформить заем на покупку жилья под 6 процентов. Остальные проценты погашает государство.

Программа продлена до 2024 года. Оформить льготный заем на покупку жилья можно при рождении первенца в 7 финансово-кредитных организациях. С 2018 года в Кировской области выдано почти 2,9 тысячи таких кредитов.

Еще одной мерой поддержки стал региональный семейный капитал на третьего и последующих детей. Осенью прошлого года срок его действия был продлен до 31 декабря 2026 года. Получить семейный капитал можно в 2 формах: в виде выплаты 50 тысяч рублей на любые цели и в виде целевой выплаты на погашение ипотеки в размере 100 тысяч рублей. При рождении еще одного ребенка семья, выбравшая второй вариант, может повторно обратиться за выплатой в размере 50 тысяч рублей. За время действия этой меры ей воспользовались родители почти 6 тысяч детей.

Не забыли и про школьников. С 1 мая родители детей в возрасте от 8 до 17 лет могут подать заявление на новую выплату. Она будет предоставляться нуждающимся семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг, в МФЦ или Пенсионном фонде.

Также многодетные семьи Кировской области могут получить единовременную выплату вместо земельного участка. Деньги можно направить на строительство жилья или на оплату ипотеки.