В Кировской области подростка травмировала моторная лодка

Инцидент произошел на днях в Санчурском районе. Подростки купались на реке Большая Кокшага. Навстречу мальчикам шла моторная лодка.

В какой-то момент ребята поняли, что судно идет прямо на них. Пытаясь избежать столкновения, они поплыли в разные стороны. Одному подростку удалось спастись, а второго задело винтом мотора. 14-летний школьник получил травму правой руки.

Как выяснилось позже, мужчина, управлявший судном, отвлекся и не заметил купавшихся ребят. Он помог пострадавшему выбраться из воды и отвез в больницу, где медики оказали ему помощь.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

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