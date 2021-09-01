В Кировской области подросток избивал свою мать

В Нолинском районе вынесли приговор подростку, который избил и обокрал свою мать. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как было установлено в ходе следствия, в ноябре прошлого года 16-летний подросток из Нолинска несколько раз приходил во вторую квартиру своей матери и похищал оттуда деньги. В общей сложности сын украл у матери около 500 тысяч рублей. Деньги подросток тратил по своему усмотрению.

Также зимой 2021 года сын периодически ссорился с матерью. В качестве аргумента он использовал кулаки, избивая женщину.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд вынес несовершеннолетнему условный приговор – 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на этот же период.