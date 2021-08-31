В Кировской области подросток сфотографировал чужую карту и платил ей через интернет

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка, который совершал покупки по чужой карте.

Как было установлено в ходе следствия, 15-летний житель Кильмезского района пришел в гости к знакомым и увидел у них карту. Школьник сфотографировал ее на свой телефон и сохранил снимок.

Позже, имея в распоряжении номер карты, ее срок действия и трехзначный код, подросток совершил несколько покупок через интернет и расплатился картой знакомого. При этом школьник понимал, что нарушает закон.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Незадолго до этого аналогичный случай произошел в Кирово-Чепецком районе. 17-летний подросток навестил знакомого и с помощью его телефона перевел деньги с его карты на свой банковский счет. Сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей.