В Кировской области подвели итоги антикоррупционной работы в 2021 году

В Кировской области подвели итоги антикоррупционной работы за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщили в управлении профилактики коррупционных и иных правонарушений.

По данным ведомства, с января по сентябрь комиссия по координации работы по противодействию коррупции собиралась трижды. Было рассмотрено 12 вопросов по реализации антикоррупционных мер в муниципальных образованиях, в строительстве и лесном комплексе. Также поднимались вопросы по устранению выявленных нарушений при совершении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По итогам заседаний был выработан ряд мер, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. Органам исполнительной власти было дано 50 поручений и рекомендаций.

Совместно с прокуратурой специалисты управления провели 3 семинара-совещания. На них обсуждались вопросы представления сведений о доходах, расходах и имуществе. Один из семинаров был посвящен противодействию коррупции в предпринимательской деятельности. Его участниками стали представители бизнес-сообщества региона.

За 9 месяцев 2021 года в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти и местного самоуправления, было проведено 133 проверки соблюдения закона «О противодействии коррупции». По результатам проверок был выявлен факт несоответствия расходов доходам одного из муниципальных служащих. По решению суда имущество чиновника было обращено в доход государства.

По итогам декларационной кампании 2021 года специалисты ведомства проверили сведения о доходах 73 служащих на госдолжностях, 1595 работников на муниципальных должностях, 1036 граждански служащих и 2407 муниципальных служащих. К ответственности за нарушения были привлечены 11 гражданских служащих , 19 лиц, замещающих муниципальные должности, и 32 муниципальных служащих. Все – за представление неполных или недостоверных сведений о доходах и за несвоевременное уведомление о возникновении личной заинтересованности.

Также за 9 месяцев текущего года от граждан поступило 12 обращений о возможных фактах коррупции. Они касались исполнения госконтракта на поставку оборудования для школ, заключения договоров аренды земельных участков, водоснабжения, смены управляющей организации и других моментов. По результатам проверок ни один факт правонарушений не подтвердился.