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В Кировской области погибли в огне 4 человека

Елена Дмитриева Происшествия, Новости

Трагедии произошли в 29 ноября в Верхнекамском и Мурашинском районах региона.

Несколько страшных пожаров прокатились по Кировской области в выходной день. Каждый унёс жизни людей. Так, в 3 часа огонь полыхал в Верхнекамском районе. В посёлке Созимский вспыхнула баня. Сгорели 2 человека: 53-летняя женщина и 28-летний мужчина. Правоохранители предполагают, что причиной трагедии могло стать то, что погибшие курили будучи выпившими.

В Кировской области погибли в огне 4 человека

Воскресным утром около 10 часов пожар унёс ещё одну жизнь. На этот раз горела квартира на улице Лесной в посёлке Безбожник. Погиб 68-летний житель квартиры.

Вечером и снова в Безбожнике огнём был объят дом на улице Железнодорожной. Сгорела женщина. Ей было 32 года.

В Кировской области погибли в огне 4 человека

Причины всех пожаров выясняют следователи. Проводятся экспертизы. После проверок будет ясно, возбуждать ли уголовные дела.

Ранее наш регион потрясло известие о том, что в пожаре, произошедшем в Фалёнском районе, погибла вся семья.

Фото: СУ Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области

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Елена Дмитриева