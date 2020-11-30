В Кировской области погибли в огне 4 человека

Трагедии произошли в 29 ноября в Верхнекамском и Мурашинском районах региона.

Несколько страшных пожаров прокатились по Кировской области в выходной день. Каждый унёс жизни людей. Так, в 3 часа огонь полыхал в Верхнекамском районе. В посёлке Созимский вспыхнула баня. Сгорели 2 человека: 53-летняя женщина и 28-летний мужчина. Правоохранители предполагают, что причиной трагедии могло стать то, что погибшие курили будучи выпившими.

Воскресным утром около 10 часов пожар унёс ещё одну жизнь. На этот раз горела квартира на улице Лесной в посёлке Безбожник. Погиб 68-летний житель квартиры.

Вечером и снова в Безбожнике огнём был объят дом на улице Железнодорожной. Сгорела женщина. Ей было 32 года.

Причины всех пожаров выясняют следователи. Проводятся экспертизы. После проверок будет ясно, возбуждать ли уголовные дела.

Ранее наш регион потрясло известие о том, что в пожаре, произошедшем в Фалёнском районе, погибла вся семья.

Фото: СУ Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области