В Кировской области похолодает до -20 градусов

В Кировскую область придут морозы до -20 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Кировского ЦГМС.

Как следует из трехдневной метеосводки, похолодание кировчане ощутят уже в понедельник, 22 ноября. Температура воздуха опустится до -9 градусов, а местами пройдет метель.

Во вторник 23 ноября будет еще холоднее: днем -12, а ночью до -18. На дорогах области ожидается гололедица.

В среду 25 ноября температура воздуха ночью упадет до -20 градусов. Днем потеплеет до -9 и пройдет небольшой снег.

К выходным синоптики вновь обещают потепление. Температурные качели будут сопровождаться снегопадами.