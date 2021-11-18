В Кировской области похолодало до -24 градусов

В ночь на 18 ноября в Кировской области была зафиксирована температура -24,2 градуса. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Ночной мороз ударил в Кирсе. Он стал следствием арктического вторжения, которое краем задело наш регион. При этом на юго-западе области, в Санчурске, было -0,8°С. Температурный контраст составил более 23 градусов.

Вслед за морозами в Кировскую область нагрянут снегопады. Сильнейший мокрый снегопад ожидается в субботу, 20 ноября. В центре «Фобос» предупредили, что это будет самый мощный снегопад за последние 73 года, сообщает РИА Новости.