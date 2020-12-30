В Кировской области полицейским собакам ищут новых хозяев

УМВД по Кировской области предлагает кировчанам забрать животных, которые уже «отслужили» свой срок. Объявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

В соответствии с законом об ответственном обращении с животными псов могут бесплатно или за деньги передать новым хозяевам.

Как рассказывают кинологи, полицейских собак отстраняют от службы «по возрасту», когда им становится тяжело работать. Их отдают людям, у которых они смогут комфортно дожить до старости.

Все, кто хочет завести верного, умного и дрессированного друга, могут позвонить по телефону 57-66-04.

В настоящее время центр кинологической службы областного УМВД считается одним из лучших в стране. Здесь есть собаки, натасканные на поиск оружия, взрывчатки и наркотиков, собаки-поисковики, которые могут как задержать преступника, так и найти пропавших, например, при землетрясениях.

А не так давно у кировских кинологов появилась овчарка, которая может находить коррупционеров по запаху.