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В Кировской области полицейским собакам ищут новых хозяев

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

УМВД по Кировской области предлагает кировчанам забрать животных, которые уже «отслужили» свой срок. Объявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

В соответствии с законом об ответственном обращении с животными псов могут бесплатно или за деньги передать новым хозяевам.

Как рассказывают кинологи, полицейских собак отстраняют от службы «по возрасту», когда им становится тяжело работать. Их отдают людям, у которых они смогут комфортно дожить до старости.

Все, кто хочет завести верного, умного и дрессированного друга, могут позвонить по телефону 57-66-04.

В настоящее время центр кинологической службы областного УМВД считается одним из лучших в стране. Здесь есть собаки, натасканные на поиск оружия, взрывчатки и наркотиков, собаки-поисковики, которые могут как задержать преступника, так и найти пропавших, например, при землетрясениях.

А не так давно у кировских кинологов появилась овчарка, которая может находить коррупционеров по запаху.

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Маргарита Барамзина