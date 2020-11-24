В Кировской области получили бесплатные лекарства от коронавируса почти 6 тысяч человек

Все они являются амбулаторными пациентами. Всего препаратами за счёт средств федерального бюджета планируется обеспечить около 10 тысяч жителей региона.

С 16 ноября амбулаторные пациенты, заболевшие коронавирусом, начали бесплатно получать лекарства. Антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие препараты, а также антикоагулянты выдают по рецепту врача через государственную аптечную сеть.

Медицинские организации Кировской области уже выписали 10 722 рецепта. 5922 человек получили по ним бесплатные лекарства.

Напомним, в регионе продолжает работу телефон «горячей линии» по коронавирусной инфекции. Её телефон: 8-800-100-43-03. Позвонив по нему, жители Кировской области могут получить актуальную информацию по профилактике COVID-19, действующему регламенту по тестированию и проведению обследований, а также другую справочную информацию для пациентов. «Горячая линия» организована министерством здравоохранения Кировской области.

Также для родственников пациентов инфекционных госпиталей действует единый справочный номер. Номер телефона call-центра: 41-89-22. Благодаря ему родственники пациентов могут узнать о состоянии здоровья близких людей.

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