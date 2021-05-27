В Кировской области посчитали лосей и кабанов

В региональном министерстве охраны окружающей среды подсчитали численность охотничьих ресурсов в лесах области.

По предварительным подсчетам специалистов к 2021 году в Кировской области живут:

почти 80 тысяч белок

более 36 тысяч лосей

3343 лисицы

1623 кабана

Исходя из этих цифр, устанавливаются нормы добычи животных и сроки охоты и выдаются квоты охотникам. Численность представителей фауны подсчитывают путем картирования следов их жизнедеятельности в период с середины июля по сентябрь.

— Учетчики замеряют следы, например, медведя в угодьях и отмечают их на карте, — говорят специалисты.

По информации госмониторинга охотничьих ресурсов, в разное время на территории Кировской области обитало до 6,9 тысячи медведей, до 36,5 тысячи лосей и до 146,3 тысячи зайцев. Количество кабанов уменьшилось в связи с мерами по противодействию африканской чуме. Ранее оно достигало 10,2 тысячи.

Ранее в Кировской области подсчитали численность медведей.