В Кировской области поспевает земляника

Благодаря аномально жаркому маю лесные ягоды в Кировской области начали поспевать раньше обычного. Так, в Кикнурском районе появилась первая земляника. Фото опубликовала районная газета «Сельские огни».

Несколькими днями ранее снимки первых ягод появились в группе «Грибы Кировской области».

— Она только начинает созревать. Собирать ещё рано, спелой мало, — написала автор фото.

Ранее мы писали, что, несмотря на засушливую погоду, кировские грибники возвращаются из лесов с неплохим «уловом». Есть маслята, обабки и красноголовики.

Фото: vk.com/sogni1931, vk.com/griby_kirovskayaoblast