В Кировской области построят 2 «умные» спортплощадки за 40 млн рублей

В Кирове и Кирово-Чепецке появятся 2 «умные» спортивные площадки. Об этом сообщил глава областного минспорта Георгий Барминов.

На создание площадок выделено 40 миллионов рублей. Деньги поступили из федерального бюджета в рамках проекта «Бизнес-спринт».

«Умные» площадки будет оснащены доступом в интернет. Занимаясь спортом, их посетители смогут выстраивать свою программу и следить за правильностью выполнения упражнений. Конкретные места размещения площадок в настоящее время рассматриваются в минспорта.

Всего в России появятся 110 «умных» площадок в 84 регионах. На их создание выделено почти 2,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Кировской области построят 4 крытых катка.