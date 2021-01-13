В Кировской области потратят 8 миллиардов на дороги и реконструируют аэропорт

13 января состоялось заседание правительства Кировской области. Одним из ключевых моментов встречи губернатора и руководителей министерств стал транспортный вопрос. О работе, проделанной в 2020 году в этой сфере, и о планах на 2021-й рассказал министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

Дорожный фонд подрастет

Как отчитался глава транспортного министерства, за прошедший год в Кировской области удалось отремонтировать рекордное количество дорог – 346 километров. 220 из них – местного значения и 126 – региональная сеть.

Расходы дорожного фонда в прошедшем году составили 7,9 млрд рублей. 4,3 из них было израсходовано на областные автодороги, 3,8 – на дороги в муниципальных образованиях. 305 миллионов потрачены на строительство новых дорог и 445 – на капремонт уже имеющихся. Особое внимание уделено ремонту аварийно-опасных участков.

Среди новых дорог – участок Опарино – Альмеж. Его строительство было возобновлено в 2019 году после длительного перерыва. Работы ведутся на средства областного бюджета. Сдача объекта запланирована на октябрь 2021 года.

Также порядка 190 миллионов рублей направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках нацпроекта БКАД в 2020 году отремонтировано 194 километра дорог. Это позволило увеличить долю дорог в нормативном состоянии. На сегодняшний день на региональной сети она составляет 32%, в агломерации – 69%.

В 2021 году дорожный фонд составит 8,3 миллиарда рублей. 5,3 из них будут потрачены на региональные дороги, 2,8 – местного. На ремонт дорог предусмотрено 2,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на ремонт 178 километров автодорог, четырех мостов и труб. Продолжится и работа по обеспечению безопасности дорожного движения.

1,9 миллиарда рублей получат муниципальные образования. На эти деньги будут отремонтированы дороги в 11 городских населенных пунктах.

163 километра дорог будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД. На это будет выделено 2,8 миллиарда рублей. Это позволит увеличить число дорог, соответствующих нормативам, до 37 процентов на региональной сети и до 72 – в Кировской городской агломерации.

Как уточнил губернатор Игорь Васильев, 2021 год станет последним, когда контракты заключаются на 12 месяцев. С 2022 года контрактация будет проходить на 3 года. Это позволит дорожникам заранее готовиться к сезону, а также согласовывать график ремонта с коммунальщиками. Председатель правительства Александр Чурин добавил, что подготовка документов для перехода на новый режим контрактов уже ведется.

Брутто-контракты к лету?

Затронут перемены и сферу общественного транспорта. Здесь будет продолжена работа по переходу на брутто-контракты. Это позволит обеспечить регулярные поступления в областной бюджет и исключить выгодные и невыгодные маршруты, а также обеспечить стабильный доход перевозчиков.

Как добавил Александр Чурин, в настоящее время работа в этом направлении продолжается. Идут переговоры с банками и лизинговыми компаниями по обновлению автопарка в регионе. Результаты жители региона смогут оценить уже в этом году.

Домашний аэропорт

Еще одним важным направлением является развитие авиации. Председатель правительства отметил, что авиация в области развивается быстрыми темпами. На сегодня Победилово фактически является домашним аэропортом для авиакомпании «РусЛайн» и расширяет сотрудничество с другими компаниями.

С января из Победилово были запущены 3 новых рейса – в Екатеринбург, Калугу и Уфу. В настоящее время область изыскивает средства на реконструкцию аэропорта.

Фото: vk.com/pobedilovo.online