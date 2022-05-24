В Кировской области появилась виртуальная карта родников

В Кировской области активисты создали виртуальную карту родников. Об этом сообщается в группе фонда «Надежда» «ВКонтакте».

Карта находится на сайте родники43.рф. Она была сделана в рамках экопроекта «Дорога к роднику». Сервис позволит не только найти родник на территории вятского края, но и добавить информацию о нем: фото и описание. Сделать это смогут все желающие.

В отмеченных родниках активисты возьмут пробы воды. После экспертизы данные о качестве воды также добавят на карту.

Еще одна задача – благоустройство выявленных источников. В планах активистов – благоустроить более 10 родников в 2022 – 2023 годах.

Ранее в Кировской области появился виртуальный путеводитель «Вятка в кадре».