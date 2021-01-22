В Кировской области появились еще две ледяных дороги через Вятку

Сотрудники ГУ МЧС разрешили движение еще по двум ледовым переправам в регионе. Обе они для проезда через реку Вятку. Как отметили сотрудники ведомства, толщина намерзшего льда около метра, что достаточно для поезда по ним груженых КамАЗов.

Первая ледовая дорога в районе деревни Тюм-Тюм Уржумского района. По ней смогут проехать машины вес которых не превышает 20 тонн.

Вторая — неподалеку от села Вишкиль Котельничского района рассчитана на 30 тонн. Изначально ее не планировали, но стоявшие на уходящей неделе морозы позволили открыть и её.

Напомним, на прошлой неделе открыли ледовые дороги через Вятку в селах Русский Турек и Сорвижи, а также под Котельничем и поселком Лебяжье.

Фото: 43.mchs.gov.ru