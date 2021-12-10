В Кировской области появились «газовые» мошенники

В Кировской области участились случаи мошенничества. Граждане, которые представляются сотрудниками газовой компании, обходят квартиры и предлагают свои услуги. Как правило, речь идёт об осмотре газового оборудования.

Такие случаи зафиксированы в Зуевском и Кирово-Чепецком районах.

Задача — убедить жильцов в необходимости установки нового оборудования. В качестве аргументов приводятся сниженные цены и, якобы, имеющиеся утечки газа. Многие люди, особенно пенсионного возраста, верят мошенникам и соглашаются на установку.

Затем, обратившись в компанию «Газпром газораспределение Киров», они узнают, что цена установки у мошенников значительно выше.

Вернуть деньги оказывается проблематично, поскольку в договоре прописывается условие о невозможности возврата приобретённого товара. А в случае поломки установленного оборудования в гарантийный период обратиться с претензией не предоставляется возможным, так как организация зарегистрирована в другом регионе.

Вопросы, связанные с эксплуатацией газового оборудования и газовых сетей, можно задать по телефонам 04 и 8-800-350-43-04 (служба «Единое окно» АО «Газпром газораспределение Киров»).