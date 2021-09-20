У кировских предпринимателей появились наставники

В Кировской области стартовал проект «Наставничество» для начинающих предпринимателей. В нем примут участие более 170 человек.

Новый образовательный проект начал работу с 20 сентября под эгидой центра «Мой бизнес». К нему присоединятся бизнесмены, работающие в малом и среднем предпринимательстве, а также ИП. По словам замглавы минпромторга Ларисы Агалаковой, интерес к проекту проявляет много молодых бизнесменов.

— Интерес к обучающим проектам центра «Мой бизнес» возрастает с каждым годом. Это говорит о высоком качестве обучения. Мы работаем в двух форматах: очном и онлайн, и порядка 100 участников присоединились к нам по Сети, — сказала Лариса Агалакова.

В проект входят несколько блоков, в рамках которых предприниматели смогут прокачать свои бизнес-навыки и получить советы от успешных российских бизнесменов. Так, одной из тем обсуждения станут успешные кейсы бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Акцент в работе будет сделан на практические решения.

Также участники проекта узнают, как составлять бизнес-план, проводить переговоры, выстраивать отношения с клиентами и поставщиками товара, вести бухучет, создавать свой стиль и многие другое.

Длительность курса – 6 дней. По итогам обучения участники защитят свои бизнес-планы. Самые лучшие получат финансовую поддержку и пакет услуг, в который входят бесплатные консультации, реклама и создание сайта.

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