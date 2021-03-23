В Кировской области появилось новое министерство

В правительстве Кировской области образовано министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Оно создано путем слияния министерства строительства и министерства энергетики и ЖКХ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, 50 штатных единиц бывшего минэнерго перейдут в новое министерство. Функции упраздненного ведомства возьмут на себя другие структуры. В частности, министерство строительства и ЖКХ займется управлением деятельностью по обращению с отходами. А координация деятельности предприятий по обеспечению радиационной безопасности отойдет министерству экологии.

Руководитель нового министерства пока не утвержден.

Ранее мы писали, что Владимир Сысолятин назначен врио министра промышленности Кировской области.