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В Кировской области появилось новое министерство

Юлия Зорина Новости, Власть, Слайдер

В правительстве Кировской области образовано министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Оно создано путем слияния министерства строительства и министерства энергетики и ЖКХ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, 50 штатных единиц бывшего минэнерго перейдут в новое министерство. Функции упраздненного ведомства возьмут на себя другие структуры. В частности, министерство строительства и ЖКХ займется управлением деятельностью по обращению с отходами. А координация деятельности предприятий по обеспечению радиационной безопасности отойдет министерству экологии.

Руководитель нового министерства пока не утвержден.

Ранее мы писали, что Владимир Сысолятин назначен врио министра промышленности Кировской области.

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Юлия Зорина