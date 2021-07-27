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В Кировской области появился ДК, оформленный в стиле стрит-арт

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Культура, Новости

Неожиданный проект воплотили в жизнь Волонтёры Победы. Помогали им студенты Вятского художественного училища и кировского технологического колледжа пищевой промышленности.

Дом культуры, расположенный в деревне Пунгино Верхошижемского района, можно назвать новой достопримечательностью региона. Фасад здания покрыли рисунки в стиле стрит-арт. Теперь ДК стал одним из ярких объектов населённого пункта. Вполне возможно, что это привлечёт путешественников.

В Кировской области появился ДК, оформленный в стиле стрит-арт

Примечательно, что рисунки на стенах тематические. Они посвящены Великой Отечественной войне. Такая тема выбрана не случайно. Рядом с домом культуры расположен мемориал воинам-победителям. Теперь оба эти объекта связаны между собой.

В Кировской области появился ДК, оформленный в стиле стрит-арт

Всего у активистов ушло на работу три дня. За это время на стенах появилась целая мини-история. Она о том, что солдат возвращается к своей спокойной мирной жизни. Его встречает малышка с белыми цветами.

Фото: vk.com/dobrovyatka

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Екатерина Сонина