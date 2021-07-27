В Кировской области появился ДК, оформленный в стиле стрит-арт

Неожиданный проект воплотили в жизнь Волонтёры Победы. Помогали им студенты Вятского художественного училища и кировского технологического колледжа пищевой промышленности.

Дом культуры, расположенный в деревне Пунгино Верхошижемского района, можно назвать новой достопримечательностью региона. Фасад здания покрыли рисунки в стиле стрит-арт. Теперь ДК стал одним из ярких объектов населённого пункта. Вполне возможно, что это привлечёт путешественников.

Примечательно, что рисунки на стенах тематические. Они посвящены Великой Отечественной войне. Такая тема выбрана не случайно. Рядом с домом культуры расположен мемориал воинам-победителям. Теперь оба эти объекта связаны между собой.

Всего у активистов ушло на работу три дня. За это время на стенах появилась целая мини-история. Она о том, что солдат возвращается к своей спокойной мирной жизни. Его встречает малышка с белыми цветами.

Фото: vk.com/dobrovyatka