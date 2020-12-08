Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Его построил умелец из Советского района Андрей Вдовенко.

Дендросад в городе Советске может стать одним из самых посещаемых туристических мест России. А всё благодаря одному человеку. Мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко превращает это место в сказочную деревню мультипликационных героев.

В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

Несколько лет назад здесь проявилась усадьба хоббитов. Хоббиты — это народ Средиземья, который придумал писатель Джон Толкиен.

В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

Андрей Вдовенко очень творческий человек. Он из подручных материалов (гипса, монтажной пены, досок, брёвен, труб, арматуры) делает удивительные вещи.

В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

После того, как в дендрологическом саду появились домики хоббитов, мастер задумал создать там в полную величину домик Шрека из одноимённого мультика. Несколько месяцев ушло на работу. Помогали его студенты, которые вдохновились задумкой Андрея.

В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

Дом получился добротный, крепкий, но самое главное он похож на жилище Шрека не только снаружи. Внутри воссоздана обстановка из мультика. Процесс работы над арт-объектом и результат мужчина снимал на видео, из которого смонтировал ролик.

Ранее мы писали, что в Кировскую область могут приехать ведущие блогеры страны.

Фото и видео: Андрей Вдовенко

Аватар
Екатерина Сонина