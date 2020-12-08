В Кировской области появился дом Шрека (+ВИДЕО)

Его построил умелец из Советского района Андрей Вдовенко.

Дендросад в городе Советске может стать одним из самых посещаемых туристических мест России. А всё благодаря одному человеку. Мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко превращает это место в сказочную деревню мультипликационных героев.

Несколько лет назад здесь проявилась усадьба хоббитов. Хоббиты — это народ Средиземья, который придумал писатель Джон Толкиен.

Андрей Вдовенко очень творческий человек. Он из подручных материалов (гипса, монтажной пены, досок, брёвен, труб, арматуры) делает удивительные вещи.

После того, как в дендрологическом саду появились домики хоббитов, мастер задумал создать там в полную величину домик Шрека из одноимённого мультика. Несколько месяцев ушло на работу. Помогали его студенты, которые вдохновились задумкой Андрея.

Дом получился добротный, крепкий, но самое главное он похож на жилище Шрека не только снаружи. Внутри воссоздана обстановка из мультика. Процесс работы над арт-объектом и результат мужчина снимал на видео, из которого смонтировал ролик.

Ранее мы писали, что в Кировскую область могут приехать ведущие блогеры страны.

Фото и видео: Андрей Вдовенко