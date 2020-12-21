В Кировской области появился огромный снежно-ледяной бык

Жители Слободского сообщают о преображении главной площади к праздникам.

В городе Слободском начались работы по оформлению главной площади. Там уже поставили ёлку, в ближайшее время её нарядят. Рабочие вырезают из льда кирпичи, которые идут на создание композиции в виде цифр 2021.

Также на площади уже готова самая главная фигура — символ наступающего года. Это огромный снежно-ледяной бык. Его сделал ледяных дел мастер Василий Жилин. Мужчина настоящий умелец. Каждый год он придумывает что-то новенькое для украшения Соборной площади. Благодаря своим работам он известен большому количеству горожан.

Вот и в этом году не обошлось без работы Василия. Слобожане оценили огромного быка, отметив, что такого символа года больше нет ни в одном другом городе. Бык выгладит грозным, сильным, мощным. Многие верят, что это благородное животное принесёт удачу и 2021 год будет хорошим и лёгким.

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Фото: vk.com/slb_priznavashki