В Кировской области появится кластер «Вятка AgroFoоd»

Накануне в бывшей сельхозакадемии состоялась презентация стратегии развития агропромышленного кластера «Вятка AgroFoоd». О создании кластера рассказала ректор университета Елена Симбирских.

Как отметили в минпромторге, цель создания кластера — создание эффективной системы сотрудничества производителей и предприятий для повышения конкурентоспособности каждого бизнеса в отдельности в агропромышленного комплекса области в целом.

— Кластер позволяет оптимизировать издержки, направленные на продвижение продукции. А совместные проекты помогут реализовать выход на электронные торговые площадки и «продвинуть» региональные бренды за рубеж, — рассказала замглавы минпромторга Лариса Агалакова.

По словам бизнесменов, создание кластера также поможет усилить поддержку сельских предпринимателей.

— В 2020 году мы вступили в Биофармацевтический кластер Кировской области и получили поддержку, как участники кластера. В настоящее время сельскому предпринимателю очень сложно выдержать конкуренцию и нагрузку, — сказал директор «Экофермы Демьяново» Александр Кочкин.

Сегодня на территории региона работают 4 территориальных кластера — туристско-рекреационный, биотехнологический, биофармацевтический, а также кластер информационных технологий.