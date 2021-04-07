В Кировской области появится Школьная футбольная лига

Кировская область заключила соглашение о развитии футбола с Российским футбольным союзом. Документ подписал губернатор Игорь Васильев в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Ожидается, что соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола. Также мероприятия в рамках соглашения позволят увеличить число кировчан, занимающихся этим видом спорта.

По словам Игоря Васильева, соглашение очень важно для региона, поскольку футбол – один из самых популярных видов спорта в Кировской области, особенно среди молодежи.

— Подписание соглашения будет способствовать формированию здорового образа жизни, пропаганде футбола среди детей и молодежи. Этот документ поможет одной из ведущих региональных спортшкол получить статус Детского футбольного центра и стать ключевым элементом системы подготовки спортивного резерва, — отметил Игорь Васильев. — К 2024 году вершиной системы сможет стать формирование профессиональной команды. Общеобразовательные школы, вузы и учреждения среднего профессионального образования смогут принять участие в новых масштабных соревнованиях – школьной и студенческой футбольных лигах, доступных как для юношей, так и для девушек.

Речь идет как о развитии массового футбола, так и о профессиональном спорте.

— Мы рассчитываем, что к 2024 году в Кировской области появится профессиональный клуб, и способные футболисты смогут проявить себя, не покидая родного региона, — подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

В настоящее время футболом регулярно занимаются около 15 тысяч жителей региона, а в соревнованиях участвуют команды из 26 муниципальных образований.

— В рамках соглашения мы продолжим развитие массового футбола в Кировской области. Планируется запуск Школьной футбольной лиги, будут регулярно проводиться фестивали и мастер-классы с участием известных футболистов. А самые перспективные тренеры из региона смогут пройти стажировку в ведущих российских и европейских клубах, — рассказал президент РФС Александр Дюков.

Ранее президент ФХМР рассказал о развитии хоккея с мячом в Кировской области.