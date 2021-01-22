В Кировской области появится современный полигон

Его до конца года планируют создать в Шабалинском районе.

Об этом было заявлено на встрече председателя правительства Александра Чурина с заместителем гендиректора «Российского экологического оператора» Сергеем Королёвым. Александр Анатольевич сообщил о планах руководства региона создать до конца года в Шабалинском районе новый современный полигон для вывоза ТБО.

Это будет целый комплекс, включающий не только захоронение, но и сортировку мусора. На полигоне оставят только не утилизируемую часть отходов, но и то, что подлежит повторной переработке и будет использоваться для создания новых товаров. Уже в следующем году на этот объект будут отвозить мусор из Свечинского, Шабалинского, Даровского, Котельничского районов и г. Котельнича.

Александр Чурин отметил, что полигон будет построен с применением современных технологий: геомембран и других средств защиты окружающей среды.

Шабалинский полигон – это лишь один объект из сети. В планах руководства региона через 3 года создать инфраструктуру по обращению с ТБО, включающую несколько мусоросортировочных комплексов и полигонов в районах. Благодаря этому высвободят площади, занятые отходами и выведенные для этого из промышленного и сельхоз производства.

В ближайшие два года крупный комплекс по сортировке и переработке отходов намерены построить и в Кирове. Так же в областном центре хотят развивать систему экопунктов для приема вторсырья и дальше оборудовать город специальными контейнерными площадками. В 2021 году на это направят порядка 16 миллионов рублей.

Фото: m.asninfo.ru