В Кировской области появится трёхметровая дымковская игрушка

Подрядчик на её установку определился.

На сайте госзакупок опубликована информация о том, что в ближайшее время в Кировской области появится скульптура дымковской барыни. Поставить её планируют в зоне отдыха деревни Дудинцы Кумёнского района. Именно в этом месте родилась Лидия Фалалеева. Это известная мастерица дымковской игрушки,заслуженный художник России.

Из документа следует, что в населённом пункте установят барыню с караваем. Ориентировочно её высота будет около трёх метров. Материал, из которого изготовят скульптуры, белый бетон. В нём будет мраморная крошка. Арт-объект раскрасят в традиционные дымковские цвета.

Известно, что подрядчик, который займётся изготовлением и установкой барыни, определён. Он выполнит работы за 240 тысяч рублей. После подписания контракта, у фирмы будет около месяца на установку скульптурной композиции.

Фото: 1cub.ru